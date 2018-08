US-Anleihen etwas schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel leicht gesunken. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten nach der Einigung zwischen den USA und Mexiko auf ein neues Handelsabkommen habe die Festverzinslichen etwas belastet.

Im weiteren Handelsverlauf könnten US-Konjunkturdaten für neue Impulse am amerikanischen Rentenmarkt sorgen. Veröffentlicht werden Kennzahlen vom Immobilienmarkt und zum Verbrauchervertrauen.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,65 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,75 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere sanken um 3/32 Punkte auf 100 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,86 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben 11/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,01 Prozent./jkr/bgf/jha/