US-Anleihen fallen im Kurs leicht

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im Verlauf etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,04 Prozent auf 110,36 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere lag bei 4,28 Prozent.

An den Finanzmärkten scheinen sich die Anleger zunehmend auf Zinssenkungen einzustellen, auch wenn diese vielerorts noch nicht unmittelbar anstehen. In den USA und der Eurozone deutet einiges auf eine erste Reduzierung in den Sommermonaten hin. In diese Richtung wurden Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell und der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde , vom Mittwoch gedeutet. Auch in Großbritannien dürfte es noch etwas dauern mit geldpolitischen Lockerungen, wie am Donnerstag aus der Zinsentscheidung der Bank of England hervorging.

Vorgeprescht ist unterdessen die Schweizer Zentralbank SNB. Sie reduzierte ihren Leitzins zur Überraschung vieler Fachleute. Die Währungshüter erklärten den Schritt mit der rückläufigen Inflation.

