US-Anleihen fallen nach überraschend guten Konjunkturdaten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Marktbeobachter verwiesen auf eine Reihe von US-Konjunkturdaten, die besser als erwartet ausgefallen sind. Dies habe zu mehr Risikofreude an den Finanzmärkten geführt und die Festverzinslichen belastet. In allen Laufzeiten konnten die Renditen im Gegenzug zulegen.

Zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt war bekannt geworden, dass die amerikanische Wirtschaft im dritten Quartal etwas stärker als bisher bekannt zulegen konnte. Außerdem war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlich gesunken und die Auftragseingänge langlebiger Güter hatten im Oktober überraschend zugelegt.

Im weiteren Handelsverlauf werden noch Daten zur Preisentwicklung in den USA erwartet. Auf dem Programm steht die Veröffentlichung des sogenannten PCE-Deflators. Diese Kennzahl ist für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von hoher Bedeutung und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Am Abend veröffentlicht die Fed ihren regelmäßigen Konjunkturbericht, das Beige Book.

Zweijährige Staatsanleihen fielen um 1/32 Punkt auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,61 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 5/32 Punkte auf 99 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,62 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen sanken um 7/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,77 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren rutschten um 17/32 Punkte auf 103 23/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 2,20 Prozent./jkr/bgf/fba