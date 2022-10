US-Anleihen fallen stark nach Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag kräftig gefallen. Eine höher als erwartet ausgefallene Inflation in den USA setzte die Kurse unter Druck, während die Renditen im Gegenzug deutlich zulegten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 1,22 Prozent auf 110,12 Punkte.

Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 4,05 Prozent. Die Rendite in der 30-jährigen Laufzeit stieg auf 4 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2011.

Zum Handelsauftakt wurde bekannt, dass sich die amerikanische Inflation im September zwar leicht abgeschwächt hat. Die Inflationsrate lag mit 8,2 Prozent aber über den Markterwartungen. Außerdem stieg die Kerninflation, die die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise außen vor lässt, von 6,3 auf 6,6 Prozent und damit auf einen 40-jährigen Höchststand.

Die weiterhin starke Preisdynamik dürfte die US-Notenbank Fed nach Einschätzung von Marktbeobachtern darin bestärken, auch in den kommenden Monaten mit deutlichen Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation anzukämpfen, was den Renditen am US-Rentenmarkt Auftrieb verlieh./jkr/bgf/nas