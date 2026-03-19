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US-Anleihen geben erneut deutlich nach

20.03.26 17:40 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Freitag erneut deutlich gefallen und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Erneut gestiegene Ölpreise haben die Kurse belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,49 Prozent auf 110,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,36 Prozent.

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Der Iran-Krieg sorgt weiter für Verunsicherung, denn steigende Öl- und Gaspreise schüren Inflationsängste. Zum Wochenschluss legten die Ölpreise erneut zu. Auch rund drei Wochen nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe gegen den Iran ist noch kein Ende des Kriegs in Sicht. Die Führung in Teheran ist weiter zu Gegenangriffen in der Lage. Israels Luftwaffe begann in der Nacht neue Attacken im Iran. Die iranischen Gasfelder sollen jedoch nicht mehr angegriffen werden.

Die Zweifel sind zuletzt gewachsen, dass die US-Notenbank Fed in diesem Jahr die Leitzinsen senken kann. Der künftige Notenbankchef Kevin Warsh steht so vor einem Dilemma. Schließlich hat US-Präsident Donald Trump ihn nominiert, da er sich von ihm Zinssenkungen verspricht. Diese dürften bei einer anhaltenden Krise kaum zu vermitteln sein. An den Finanzmärkten werden zunehmend Zinserhöhungen erwartet. /jsl/nas