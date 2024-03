US-Anleihen geben etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag moderat gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,24 Prozent auf 109,81 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 4,34 Prozent.

Marktbeobachter erklärten die schwächere Nachfrage nach Festverzinslichen mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den US-Aktienmärkten. Zudem halten sich die Anleger am US-Anleihemarkt mit Käufen zurück. Sie warten auf Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken, darunter der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Besonderes Interesse wird aber auch den japanischen Währungshütern entgegengebracht, weil sie sich am Dienstag von ihrer jahrelangen Negativzinspolitik verabschieden könnten.

/jkr/edh/mis