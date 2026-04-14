US-Anleihen geben etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch leicht gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 111,44 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,26 Prozent.

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Überraschend starke Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten sorgten im frühen Handel nicht für größere Impulse bei US-Anleihen. Im April hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben in der Region New York trotz der Folgen des Iran-Kriegs überraschend deutlich verbessert. Zudem waren die amerikanischen Importpreise im März weniger stark gestiegen als am Markt erwartet worden war.

Generell bleibt die weitere Entwicklung im Iran-Krieg der bestimmende Faktor an den Finanzmärkten. Zuletzt überwog die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs. "Ich glaube, er ist fast vorbei", sagte der US-Präsident dem US-Fernsehsender Fox News. Zuvor hatte Donald Trump vage Andeutungen über eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran gemacht. Derzeit gilt eine zweiwöchige Waffenruhe./jkr/la/he