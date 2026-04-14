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US-Anleihen geben etwas nach

15.04.26 15:47 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch leicht gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 111,44 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,26 Prozent.

Überraschend starke Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten sorgten im frühen Handel nicht für größere Impulse bei US-Anleihen. Im April hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben in der Region New York trotz der Folgen des Iran-Kriegs überraschend deutlich verbessert. Zudem waren die amerikanischen Importpreise im März weniger stark gestiegen als am Markt erwartet worden war.

Generell bleibt die weitere Entwicklung im Iran-Krieg der bestimmende Faktor an den Finanzmärkten. Zuletzt überwog die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs. "Ich glaube, er ist fast vorbei", sagte der US-Präsident dem US-Fernsehsender Fox News. Zuvor hatte Donald Trump vage Andeutungen über eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran gemacht. Derzeit gilt eine zweiwöchige Waffenruhe./jkr/la/he