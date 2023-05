US-Anleihen geben Gewinne nach Zinserhöhung teilweise wieder ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der allgemein erwarteten Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed haben US-Staatsanleihen am Mittwoch im späten Handel kurzzeitige Gewinne zum Teil wieder abgegeben. Zuletzt lag der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) noch mit 0,32 Prozent im Plus bei 115,94 Punkten. Zuvor war der Kontrakt auf bis zu 116,27 Punkte gestiegen. Die Rendite für zehnjährige Papiere belief sich zuletzt auf 3,40 Prozent.

Die Zentralbank hat ihren Leitzins zum zehnten Mal in Folge angehoben. Der Zielsatz für Zentralbankgeld steigt um 0,25 Prozentpunkte und liegt jetzt in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Im März 2022 hatte der Leitzins noch an der Nulllinie gelegen. Die Fed will mit ihren Zinserhöhungen die hohe Inflation bekämpfen.

Nach ihrer jüngsten Zinsanhebung hat sich die Fed für ihre weitere Geldpolitik nicht konkret festgelegt. Zwar strichen die Währungshüter eine Passage aus ihrer Erklärung zum Zinsentscheid vom Mittwoch, wonach weitere Anhebungen zu erwarten seien. Zugleich wurden aber zusätzliche Zinserhöhungen auch nicht ausgeschlossen. Der geldpolitische Ausschuss werde eingehende Informationen genau beobachten und die Auswirkungen auf die Geldpolitik bewerten, heißt es in der Erklärung./bek/he