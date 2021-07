US-Anleihen geben Gewinne überwiegend wieder ab

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag im Verlauf des Handels anfängliche Aufschläge zum größten Teil wieder abgegeben. Im späten Handel notierte der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) noch 0,07 Prozent höher bei 134,66 Punkten. Marktbeobachter vermuteten Gewinnmitnahmen nach dem starken Anstieg in den vergangenen Wochen. Zudem erholten sich die Aktienkurse an der Wall Street kräftig, so dass sichere Anlagen weniger attraktiv erschienen. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen erholte sich leicht auf 1,21 Prozent.

Konjunkturdaten waren zum Handelsstart durchwachsen ausgefallen. Während die Anzahl neuer Hausbauten im Juni zulegte, gaben die Baugenehmigungen nach. Am Anleihemarkt entfalteten die Zahlen keine nennenswerte Wirkung./bek/he