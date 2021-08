US-Anleihen geben im frühen Handel etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag wenig bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel im frühen Handel leicht um 0,06 Prozent auf 134,75 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 1,20 Prozent.

Zum Handelsauftakt sind Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht worden, die in etwa wie erwartet ausgefallen waren und dem Handel keine größeren Impulse verleihen konnten. In der vergangenen Woche waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht gesunken. Am Markt richtet sich das Interesse zunehmend auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli, der am Freitag auf dem Programm steht.

Auch eine Ausweitung des Defizits in der amerikanischen Handelsbilanz konnten dem US-Rentenmarkt im frühen Handel keine neue Richtung geben. Das Defizit in der Handelsbilanz der größten Volkswirtschaft der Welt ist chronisch und hatte sich im Juni etwas stärker als erwartet vergrößert.

/jkr/jsl/he