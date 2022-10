US-Anleihen geben im frühen Handel nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,66 Prozent auf 110,17 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 4,1 Prozent. Sie liegt damit wieder klar über der 4-Prozent-Marke und auf dem Niveau von 2008.

Bereits im europäischen Handel haben die Renditen wieder angezogen, nachdem Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone und aus Großbritannien auf einen weiterhin hohen Inflationsdruck hingedeutet hatten. Zuletzt wurde bekannt, dass im September in Kanada die Preise stärker als erwartet gestiegen waren. Dies deutet darauf hin, dass sich die Notenbanken weiterhin mit deutlichen Zinserhöhungen gegen die hohe Teuerung stemmen dürften.

In den USA fielen derweil Daten zum Immobilienmarkt durchwachsen aus. Während die Zahl der Neubauten im September sank, legten die neuen Genehmigungen überraschend etwas zu./la/jkr/men