US-Anleihen geben im frühen Handel weiter nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch an die Kursverluste seit Beginn der Handelswoche angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,35 Prozent auf 114,25 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,60 Prozent.

In der ersten Wochenhälfte sind die Sorgen vor einer neuen Bankkrise an den Finanzmärkten spürbar abgeflaut. Die Anleger machten daher weiter einen Bogen um vergleichsweise sichere Anlegen wie US-Anleihen. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt am amerikanischen Rentenmarkt.

Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Im Handelsverlauf werden noch Daten vom US-Immobilienmarkt erwartet, die auf eine weiter schwache Entwicklung hindeuten dürften. Der amerikanische Immobilienmarkt wurde zuletzt von der Zinsentwicklung belastet./jkr/jsl/mis