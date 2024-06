US-Anleihen geben im Kurs wieder nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind nach den deutlichen Gewinnen in der Vorwoche wieder etwas unter Druck geraten. Die Bewegungen hielten sich aber im Vergleich zu den jüngsten Kursausschlägen in Grenzen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel im frühen Handel am Montag um 0,37 Prozent auf 110,44 Punkte. Im Gegenzug stieg die Rendite zehnjähriger Staatspapiere auf 4,27 Prozent.

Frische Konjunkturdaten lösten keine größeren Reaktionen aus. So hellte sich die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York im Juni zwar deutlich auf. Der Empire-State-Index zog stärker an als erwartet, liegt allerdings immer noch klar unter der Nulllinie. Der regionale Stimmungsindikator signalisiert damit weiterhin einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.

In der Vorwoche waren die Renditen deutlich unter Druck geraten, sodass die Kurse kräftig angezogen hatten. Ein überraschend schwacher Anstieg der Erzeugerpreise in den USA und ein kräftiger Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatten die Spekulation auf eine Zinssenkung in den USA verstärkt./la/mis