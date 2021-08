US-Anleihen geben im späten Handel nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag im Handelsverlauf in die Verlustzone gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab im späten Handel um 0,15 Prozent auf 133,78 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen legte im Gegenzug auf 1,32 Prozent zu.

Am Freitag hatte ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Juli den Anleihemarkt noch deutlich belastet. Der Druck auf die US-Notenbank aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik langsam auszusteigen sei gestiegen, hieß es./ck/he