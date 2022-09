US-Anleihen geben Kursgewinne vollstädig ab

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag ihre Kursgewinne vollständig abgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab nach kräftigen Gewinnen zum Start zuletzt um 0,12 Prozent auf 115,59 Punkte nach. Damit näherte sich der Kurs dem in der Vorwoche erreichten Tief seit Juni. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,36 Prozent.

Vor allem der entschiedene Inflationskampf der US-Zentralbank Fed hat zuletzt die Renditen deutlich steigen lassen. Zurzeit wird für die nächste Sitzung in gut einer Woche eine weitere Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkt erwartet. Es wäre die dritte Anhebung in diesem Ausmaß in Folge.

Nennenswerte Konjunkturdaten stehen mit neuen Inflationszahlen erst am Dienstag auf dem Plan. Äußerungen von US-Notenbankern mit wichtigem geldpolitischen Inhalt sind zunächst nicht zu erwarten, weil am Samstag die sogenannte Blackout-Phase begonnen hat. In dieser Zeit vor einer Zinssitzung halten sich die Währungshüter mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück./tih/jha/