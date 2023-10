US-Anleihen geben leicht nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,06 Prozent auf 106,16 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg im Gegenzug leicht auf 4,87 Prozent.

Die Lage an den Finanzmärkten bleibt insgesamt angespannt. Der Nahost-Konflikt sorgt nach wie vor für Verunsicherung an den Märkten. Nach einem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen drohen die bisherigen diplomatischen Bemühungen zu scheitern. Ein Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem jordanischen König Abdullah II., an dem auch Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi teilnehmen sollte, wurde abgesagt.

Im Handelsverlauf dürften Bemerkungen hochrangiger Zentralbanker für Aufmerksamkeit sorgen. Aus den Reihen der US-Notenbank Fed melden sich einige Redner zu Wort. Außerdem veröffentlicht die Federal Reserve am Abend ihren Konjunkturbericht Beige Book. An den Märkten wird dieser allerdings meistens mehr zur Kenntnis genommen, als dass er für nennenswerte Kursbewegung sorgen würde./bgf/jkr/jha/