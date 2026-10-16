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US-Anleihen geben nach - Leiche Gegenbewegung nach jüngsten Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Freitag gefallen und haben damit einen kleinen Teil der Gewinne im Verlauf der Handelswoche wieder abgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) gab um 0,22 Prozent auf 105,30 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 5,11 Prozent.

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Kurz vor dem Wochenende zeigte sich am US-Anleihemarkt eine Gegenbewegung, nachdem zuvor eine Flucht in sichere Anlagen ausgelöst durch einen Ausverkauf bei Tech-Werten für eine kräftige Nachfrage nach den Festverzinslichen gesorgt hatte.

Mit den aktuellen Kursverlusten knüpfte der Anleihemarkt an die Entwicklung vom Mittwoch an, als eine überraschend hohe Inflation in den USA die Spekulation auf steigende Zinsen verstärkte, was für einen starken Anstieg der Renditen sorgte. Nachdem die Rendite zeitweise bis über 5,30 Prozent geklettert war, war sie am Donnerstag bis auf 5,04 Prozent gefallen.

Zuletzt haben auch Äußerungen des US-Notenbankpräsidenten Kevin Warsh beim Treffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bangkok die Spekulation auf eine schnelle weitere Zinserhöhung in den USA gebremst. Sein Auftritt deutet nach Einschätzung von Marktbeobachtern darauf hin, dass die Fed die Leitzinsen im Oktober zunächst nicht weiter anheben dürfte./jkr/he

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