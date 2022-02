US-Anleihen geben nach - Rendite auf Niveau von Juli 2019

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,22 Prozent auf 126,63 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 1,96 Prozent und bewegt sich damit mittlerweile auf dem Niveau von Juli 2019.

Damit setzte sich der jüngste Renditeauftrieb fort, der von der Aussicht auf eine straffere Geldpolitik in den USA zur Bekämpfung der hohen Inflation getragen wird. Erst am Freitag hatten starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt den Druck auf die Notenbank Fed erhöht, die Zinsen zu anzuheben.

Am Dienstag standen Konjunkturdaten im Fokus: Das Außenhandelsdefizit der USA stieg im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert. In der Corona-Krise wurden vermehrt Konsumgüter aus dem Ausland gekauft, während heimische Dienstleistungen weniger gefragt waren./la/jsl/eas