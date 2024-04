US-Anleihen geben nach - Volumen niedrig

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende tiefer in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,28 Prozent auf 110,48 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,26 Prozent.

Ein bedeutender Treiber für den Markt sei nicht auszumachen, hieß es von Händlern. Das Volumen sei unterdurchschnittlich, an den wichtigsten europäischen Märkten wird erst wieder am Dienstag gehandelt. Die am Freitag veröffentlichten Preisdaten aus den Vereinigten Staaten, auf die die US-Anleger erst nun reagieren können, enthielten kaum Überraschendes./he