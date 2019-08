US-Anleihen geben Teil der Vortagesgewinne wieder ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem zuvor die jüngste Eskalation im Handelskonflikt zwischen China und den USA eine Flucht in sichere Anlagen ausgelöst hatte. Hiervon konnten US-Anleihen vor allem am Montag deutlich profitieren.

Außerdem wurden die fallenden Kurse am amerikanischen Rentenmarkt mit der Aussicht auf steigende Kurse an der New Yorker Aktienbörse erklärt. Nach heftigen Verlusten am Vortag wird mit einer Erholung an der Wall Street gerechnet. Konjunkturdaten lieferten dem Handel hingegen keine Orientierung. Im Handelsverlauf stehen keine wichtigen Wirtschaftsdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 100 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,60 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 5/32 Punkte auf 100 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,55 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen rutschten um 12/32 Punkte auf 105 19/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 1,75 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um einen ganzen Punkt auf 112 12/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,30 Prozent./jkr/bgf/jha/