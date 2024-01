US-Anleihen geben weiter nach

Heute im Fokus

Siemens fordert offenbar mehrere Milliarden Euro für Innomotics. Northvolt gibt grünes Licht für Batteriefabrik in Schleswig-Holstein. Deutsche Beteiligungs AG kommt bei Bewertungen unter Druck. Symrise nicht von Kartellermittlungen in Großbritannien berührt. Plug Power-Aktie ohne konkrete Neuigkeiten seit Tagen massiv unter Druck. Italien genehmigt Verkauf von TIM-Festnetz an US-Finanzinvestor KKR. Meyer Burger könnte Produktion in Sachsen schließsen.