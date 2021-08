US-Anleihen geben weiter nach - Rendite der Zehnjährigen am Zweiwochenhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im Angesicht nach wie vor robuster Aktienmärkte Kursverluste verbucht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,27 Prozent auf 133,62 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 1,34 Prozent und damit auf das höchste Niveau seit fast zwei Wochen.

Etwas belastet wurden als sicher empfundene Anlagen wie US-Staatspapiere von frischen Konjunkturdaten. So hat die amerikanische Industrie im Juli etwas weniger Aufträge erhalten als im Vormonat. Die Entwicklung fiel jedoch nicht ganz so ungünstig aus wie von Analysten erwartet. Hinzu kommt, dass vor allem der typischerweise schwankungsanfällige Transportsektor das Gesamtresultat trübte. Ohne den Sektor wären die Aufträge sogar gestiegen.

Darüber hinaus steht in weiteren Wochenverlauf die Geldpolitik im Mittelpunkt. Die regionale Notenbank von Kansas veranstaltet ihr alljährliches Notenbankertreffen von Jackson Hole, auf dem sich am Freitag US-Notenbankchef Jerome Powell zu Wort melden will. Es wird mit Äußerungen zur erwarteten geldpolitischen Straffung gerechnet. Angesichts der wieder angespannteren Corona-Lage gehen aber nur wenige Analysten von konkreten Hinweisen aus.

