US-Anleihen geben wieder nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch wieder gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) verlor zuletzt 0,56 Prozent auf 112,86 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,71 Prozent.

Nachdem die Anleihenkurse vor allem zu Wochenbeginn, aber auch am Dienstag von sinkenden Renditen an den Kapitalmärkten profitiert hatten, kam es nun zur Gegenbewegung: Die Renditen zogen an und die Kurse gerieten entsprechend unter Druck.

Schwächere Konjunkturdaten hatten zuletzt den monatelangen Renditeauftrieb gestoppt. Zur Wochenmitte jedoch wurden wieder robuste Wirtschaftsnachrichten veröffentlicht: So schuf die Privatwirtschaft der USA im September mehr Arbeitsplätze als erwartet. Die Daten deuten auf einen anhaltend robusten Arbeitsmarkt hin. Der starke Arbeitsmarkt treibt die Teuerung an, da er zu steigenden Löhnen führt. Dies erschwert der US-Notenbank Fed den Kampf gegen die hohe Inflation. Zudem schrumpfte das Außenhandelsdefizit im August erneut./la/jsl/men