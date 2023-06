US-Anleihen geben zu Handelsbeginn nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag zu Handelsbeginn Kursverluste verzeichnet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,19 Prozent auf 113,09 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries stieg im Gegenzug auf 3,76 Prozent.

Neue Konjunkturdaten fielen unspektakulär aus. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieben in der vergangenen Woche stabil, wie aus Zahlen des Arbeitsministeriums hervorgeht. Das chronische Leistungsbilanzdefizit der USA weitete sich im ersten Quartal unterdessen etwas aus.

In Europa hoben zahlreiche Notenbanken ihre Leitzinsen weiter an, zum Teil deutlich. Größte Aufmerksamkeit kam der Bank of England zu, die ihren Leitzins stärker als erwartet um einen halben Prozentpunkt erhöhte. Auch die Zentralbanken Norwegens, der Schweiz und der Türkei strafften ihre Geldpolitik .

Im Handelsverlauf wollen sich einige Notenbanker aus den Reihen der Federal Reserve zu Wort melden. Fed-Chef Jerome Powell absolviert den zweiten Teil seiner halbjährlichen Kongressanhörung vor einem Senatsausschuss. Am Mittwoch hatte er vor dem Repräsentantenhaus bestätigt, dass die Leitzinsen in den USA vermutlich weiter steigen werden./bgf/la/nas