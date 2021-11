US-Anleihen: Gewinne wegen neuer Corona-Angst

US-Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) rückte um 0,23 Prozent auf 130,88 Punkte vor. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,54 Prozent.

Als sicher empfundene Alternativen waren an den Finanzmärkten gefragt. Ausschlaggebend sind neue Corona-Ängste, ausgehend von der Entwicklung in Europa. Österreich geht am Montag wieder in einen landesweiten Lockdown, was in Deutschland ähnliche Sorgen auslöste. Da auch in den USA die Infektionszahlen wieder steigen, schwappten die Befürchtungen über den Atlantik.

NEW YORK (dpa-AFX)