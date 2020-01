US-Anleihen halten die Aufschläge

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im späten Handel die Gewinne aus dem frühen Geschäft gehalten. Marktbeobachter begründeten die Aufschläge mit der allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten. Die Sorge vor den Folgen einer neuen Lungenkrankheit in China trieb die Investoren generell in eher sichere Anlagen wie US-Staatsanleihen.

Neue Konjunkturdaten konnten hingegen zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt nur wenig bewegen. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstanträge etwas weniger gestiegen als erwartet.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 100 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,51 Prozent. Fünfjährige Papiere gewannen 4/32 Punkte auf 100 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,55 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 10/32 Punkte auf 100 4/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,73 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 30/32 Punkte auf 104 8/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,18 Prozent./bek/he