US-Anleihen holen Verluste nach Fed-Protokoll überwiegend auf

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach der Veröffentlichung des Protokoll der vergangenen Fed-Sitzung vorangegangene Verluste eingegrenzt. Im späten Handel lag der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) noch 0,08 Prozent tiefer bei 134,16 Punkten. Kurz zuvor hatte der Future bei 133,92 Punkten noch auf dem Tagestief notiert. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug zuletzt 1,27 Prozent.

Die US-Notenbank Fed ist mit der Lage am Arbeitsmarkt noch nicht zufrieden. Die meisten Teilnehmer seien der Ansicht, dass "substanzielle weitere Fortschritte" auf dem Weg zum Vollbeschäftigungsziel noch nicht erreicht seien, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll (Minutes) der Sitzung der US-Notenbank vom 27. bis 28. Juli. Daraufhin machten die Notierungen am US-Anleihemarkt die Einbußen überwiegend wieder wett./bek/he