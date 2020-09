US-Anleihen im frühen Handel kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag im frühen Handel wenig bewegt. Überraschend starke Konjunkturdaten aus China konnten die Anleihen nicht nennenswert belasten.

In China setzt sich in den kleineren und privat geführten Industrieunternehmen die Erholung nach dem starken Einbruch infolge der Corona-Krise fort. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex zog im August überraschend auf 53,1 (Juli: 52,8) Punkte an.

Im weiteren Handelsverlauf könnten US-Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm steht der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Industriesektor.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,13 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen unverändert bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,27 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen sanken um 2/32 Punkte auf 99 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,71 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 4/32 Punkte auf 97 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,48 Prozent./jkr/jsl/jha/