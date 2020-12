US-Anleihen im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag Kursverluste verbucht. Die festere Wall Street habe Abwärtsdruck auf die sicheren Anlagen ausgeübt, hieß es am Markt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) notierte zuletzt 0,14 Prozent tiefer bei 137,87 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,92 Prozent.

Konjunkturdaten bewegten die Kurse nicht nennenswert. Der New Yorker Empire-State-Produktionsindikator gab leicht nach, während die Einfuhrpreise auf Jahressicht erneut fielen./edh/bgf/mis