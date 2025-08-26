DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,18 +3,5%Dow45.515 +0,2%Nas21.561 +0,1%Bitcoin96.424 +0,3%Euro1,1617 -0,3%Öl67,74 +0,7%Gold3.390 -0,1%
US-Anleihen: Kaum Bewegung - Geldpolitik im Fokus

27.08.25 17:43 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,03 Prozent auf 112,23 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 4,27 Prozent.

Der Anleihemarkt steht weiterhin unter dem Eindruck der Rede des US-Notenbankchefs am Freitag auf der Tagung der internationalen Währungshüter in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Dort hatte Jerome Powell die Tür für eine Leitzinssenkung geöffnet und unter anderem auf die zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten verwiesen.

Insofern achteten die Anleger am Mittwoch auf jüngste Aussagen des Präsidenten der New Yorker Zentralbank und Mitglieds der US-Notenbank Fed, John Williams. Dieser betonte zwar, dass sich die Risiken für den Arbeitsmarkt und die Inflation zunehmend ausglichen und dass die Leitzinsen im Laufe der Zeit gesenkt werden müssten. Allerdings sprach er sich nicht eindeutig für eine Zinssenkung im September aus./la/he