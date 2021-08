US-Anleihen kaum verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nach der Veröffentlichung von neuen Daten zur Preisentwicklung in den USA wenig verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg im frühen Handel leicht um 0,07 Prozent auf 133,62 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 1,34 Prozent.

Zum Handelsauftakt kam es nur kurzzeitig zu deutlichen Kurschwankungen am amerikanischen Rentenmarkt. Die Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Juli haben die Märkte nicht überraschen können. Im Juli stiegen die Verbraucherpreise wie erwartet um 0,5 Prozent im Monatsvergleich. Die Inflationsrate verharrte auf 5,4 Prozent, während der Markt einen leichten Rückgang auf 5,3 Prozent erwartet hatte.

Nach Einschätzung des Analysten Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg deutet sich bei der Preisentwicklung "so etwas wie eine Beruhigung an". Er verwies auf die Jahresrate der Gesamtinflation, die nicht mehr weiter gestiegen sei, während es bei der Kernrate sogar eine gewisse Abschwächung gegeben habe. "Die gute Nachricht lautet mithin: Die US-Inflation droht einstweilen nicht außer Kontrolle zu geraten", kommentierte Völker die Daten./jkr/jsl/men