US-Anleihen: Kaum verändert

09.02.26 17:55 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,01 Prozent auf 112,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,21 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich so in engen Grenzen. Die Anleger warten auf die Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts am Mittwoch und den Inflationsbericht am Freitag. Diese könnten Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank liefern.

Für etwas Druck auf den Anleihenmarkt sorgte eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach chinesische Beamte die Banken des Landes aufgefordert haben, den Kauf von US-Staatsanleihen zu begrenzen. Wie es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen weiter hieß, sollen Finanzinstitute mit hohem Engagement in Staatspapiere der USA angewiesen worden sein, ihre Positionen abzubauen. Damit sank die Nachfrage nach US-Treasuries, was auch negativ auf den europäischen Anleihenmarkt ausstrahlte./jsl/he