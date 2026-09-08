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US-Anleihen: Kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,01 Prozent auf 107,44 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,78 Prozent.

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Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in den USA im Tagesverlauf nicht veröffentlicht. Angesichts weiter steigender Ölpreise und der damit verbundenen Inflationsgefahren rückt auch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag bereits in den Blick. Am Markt wird überwiegend mit einer Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

Eine Entspannung der Lage im Nahen Osten und eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. Dies schürte die Inflationsgefahren. Händler verwiesen auf Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien. Das saudische Energieministerium teilte mit, im Süden Saudi-Arabiens seien mehrere Energie-Einrichtungen getroffen worden, wodurch an mehreren Orten Feuer ausgebrochen seien. Am Dienstag belasteten die gestiegenen Ölpreise die Anleihen jedoch nicht.

Weiterhin bleibt die Geldpolitik im Blick der Märkte. Die Finanzmärkte warten auf die Verbraucherpreisdaten die am Donnerstag veröffentlicht werden. Es ist immer noch unklar, ob die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen erhöhen wird./jsl/nas

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