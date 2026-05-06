DAX24.664 -1,0%Est505.973 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,01 -3,1%Nas25.823 -0,1%Bitcoin67.906 -2,0%Euro1,1759 +0,1%Öl100,5 -1,4%Gold4.718 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verliert 25.000-Punkte-Marke letztlich aus dem Blick -- Rheinmetall mit höherem Gewinn im ersten Quartal -- Peloton, Infineon, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ, Microsoft, Datadog im Fokus
Top News
Ausblick: SoundHound AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: SoundHound AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen: Kaum verändert nach jüngsten Kursgwinnen

07.05.26 18:07 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,03 Prozent auf 110,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,36 Prozent.

Die Anleihen verteidigten so ihre jüngsten Kursaufschläge. An den Märkten dominiert die Hoffnung auf einen baldigen Frieden im Iran. Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Damit verbunden ist die Aussicht auf deutlich sinkende Ölpreise und damit auf ein Abflauen der Inflationsrisiken. Insofern gerieten die Renditen zuletzt unter Druck.

Allerdings drohte Trump dem Iran in einem Interview des Senders PBS erneut: Falls es keinen Deal gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren". Der Iran wies Berichte über eine bevorstehende Einigung als überzogen zurück. Ein US-Verhandlungsvorschlag werde geprüft. Der Sender CNN berichtete, der Iran werde den pakistanischen Vermittlern voraussichtlich heute seine Antwort dazu übergeben.

In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche etwas gestiegen. Die Kennzahl befindet sich aber weiter auf einem sehr niedrigen Niveau. Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung unerwartet robust ausgefallen. Der April-Bericht wird an diesem Freitag erwartet./jsl/jha/