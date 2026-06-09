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US-Anleihen: Kaum verändert - US-Inflationsdaten bewegen kaum

10.06.26 17:45 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) verharrte bei 109,22 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,52 Prozent.

Die US-Verbraucherpreisdaten bewegten die Anleihen nicht nachhaltig. Die Folgen des Iran-Kriegs haben die Inflation in den USA weiter angeheizt und die Jahresinflationsrate im Mai auf 4,2 Prozent getrieben. Der Anstieg lag jedoch im Rahmen der Erwartungen.

"Da die Tankstellenpreise im bisherigen Verlauf des Monats Juni nachgegeben haben, sollte damit bereits der Hochpunkt bei der jährlichen Inflationsrate erreicht sein", kommentierte Dirk Chlench Volkswirt bei der LBBW. "Dies könnte die US-Notenbank veranlassen, trotz der jüngst starken Entwicklung am US-Arbeitsmarkt bis auf Weiteres von Leitzinserhöhungen abzusehen." Allerdings wird an den Finanzmärkten weiterhin überwiegend erwartet, dass die Leitzinsen im späteren Jahresverlauf angehoben werden dürften.

Die jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran nach gegenseitigen Angriffen sorgten nur kurzzeitig für Ausschläge. "Sie haben zu lange gebraucht, um einen für sie großartigen Deal auszuhandeln, jetzt müssen sie die Konsequenzen tragen!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social mit Blick auf die sich seit Wochen hinziehenden Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zwischen den beiden Ländern. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist also weiterhin nicht in Sicht./jsl/men