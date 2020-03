US-Anleihen: Kurse geben zu Handelsbeginn deutlich nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den starken Kursgewinnen am Vortag haben die Kurse von US-Staatsanleihen am Dienstag zu Handelsbeginn nachgegeben. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen.

Die Erholung an den Aktienmärkten weltweit sorgt für Zuversicht und belastet die als sicher geltenden US-Staatsanleihen. Auch in den USA wird eine freundliche Eröffnung am Aktienmarkt erwartet. Am Montag hatte der Einbruch der Ölpreise und die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Anleger in Scharen in die US-Anleihen getrieben.

US-Präsident Donald Trump hatte zudem am Montagabend ein Maßnahmenpaket in Aussicht gestellt, um den wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus entgegenzusteuern. Zudem haben auch die Regierungen anderer Länder Maßnahmen ergriffen um ihre Wirtschaft zu stützten

Zweijährige Anleihen verloren am Dienstag 2/32 Punkte auf 101 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,415 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 11/32 Punkte auf 102 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,540 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen fielen um 1 2/32 Punkte auf 108 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,650 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren um 3 23/32 Punkte auf 122 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,131 Prozent./jsl/ssc/mis