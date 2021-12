US-Anleihen: Kurse geben zu Handelsbeginn nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag zu Handelsbeginn nachgegeben. Die freundlich erwartete Eröffnung an den Aktienmärkten lastete auf den Festverzinslichen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,21 Prozent auf 131,72 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 1,39 Prozent.

Hoffnungsvollere Nachrichten zur Corona-Variante Omikron drückten auf die Kurse der als sicher geltenden Anleihen. Laut einer Studie aus Südafrika sollen die gesundheitlichen Auswirkungen geringer als befürchtet sein. Die Datenlage zu der neuen Variante gilt aber weiterhin als dünn. Die Sorge vor einer Ausbreitung der Mutante hatte zuletzt die Finanzmärkte verunsichert. Marktbewegende Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf dem Kalender./jsl/bgf/jha/