US-Anleihen: Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,16 Prozent auf 111,05 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere lag bei 4,22 Prozent.

Die Aktienkurse gerieten nach enttäuschenden Geschäftszahlen des US-Autobauers Tesla und der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) unter Druck. Dies stützte die Anleihen. Hinzu kamen schwache Daten vom US-Häusermarkt. So sind die Verkäufe neuer Häuser im Juni unerwartet gefallen.

Am Abend steht noch eine Rede von Fed-Direktorin Michelle Bowman auf dem Programm. Nach Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) könnte es letzte Hinweise auf die Zinsentscheidung in der kommenden Woche geben. In der Regel äußern sich Notenbanker eine Woche vor einer Zinssitzung nicht mehr zur Geldpolitik . Es wird allgemein noch keine Änderung erwartet. Viele Anleger spekulieren auf eine Zinssenkung im September./jsl/he