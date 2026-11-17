NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) stieg um 0,22 Prozent auf 105,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 5,099 Prozent.

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Die als sicher geltenden Anleihen profitierten von den Kursverlusten an den Aktienmärkten. Die Verunsicherung ist groß. Am Abend legt der KI-Chipkonzern NVIDIA seine Quartalszahlen vor.

US-Konjunkturdaten spielten am Markt weniger eine Rolle. Die im Oktober etwas stärker als erwartet gestiegenen Einzelhandelsumsätze stützten die Renditen nur vorübergehend. Schließlich ist die Industrieproduktion im Oktober unerwartet gefallen./jsl/he