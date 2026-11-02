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US-Anleihen: Kursgewinne - Deutlich gefallene Ölpreise stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Montag dank gesunkener Rohölpreise zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,25 Prozent auf 106,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 4,88 Prozent.

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Im Blick der Märkte stand erneut der Ölmarkt. Die Ölpreise sind am Montag deutlich gefallen. US-Präsident Donald Trump will zunächst auf Diplomatie mit dem Iran setzen. Auch aus Teheran gab es Signale für Verhandlungsbereitschaft. Inflationserwartungen dürften so gedämpft werden. Davon profitierten die Anleihekurse. Mit Spannung wird erwartet, wie Trump nach den Zwischenwahlen reagieren wird.

Die verbesserte Stimmung in der US-Industrie hat sich im Oktober unerwartet verbessert. Der Stimmungsindikator steigt weiter in den Wachstumsbereich und "signalisiert eine anhaltend freundliche Perspektive", kommentierte Helaba-Ökonom Ralf Umlauf die Umfragedaten. "Grund, die Zinserhöhungserwartungen nochmals zu dämpfen, lässt sich davon nicht ableiten, auch wenn der Subindex für die Preisentwicklung gesunken ist. Dieser liegt weiterhin auf einem sehr hohen Niveau." Die US-Notenbank Fed hatte in der vergangenen Woche ihren Leitzins bestätigt. An den Finanzmärkten wird überwiegend mit einer Leitzinserhöhung im Dezember gerechnet./jsl/he

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