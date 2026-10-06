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US-Anleihen: Kursgewinne - Entspannung am Ölmarkt stützt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,34 Prozent auf 104,58 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 5,27 Prozent.

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Die Anleihen profitierten von den gesunkenen Rohölpreisen. Niedrigere Ölpreise dämpfen die Inflationsrisiken etwas. Die Wahrscheinlichkeit für Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed wird so verringert. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden im Handelsverlauf nicht veröffentlicht.

Angesichts gewachsener Inflationsrisiken und der steigenden US-Staatsschulden waren die Renditen an den Anleihemärkten zuletzt deutlich gestiegen. Am Donnerstag war die zehnjährige Rendite noch zeitweise bis auf 5,35 Prozent geklettert und damit auf den höchsten Stand seit 2002./jsl/he

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