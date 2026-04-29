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US-Anleihen: Kursgewinne - Fallende Ölpreise stützen

30.04.26 18:17 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,17 Prozent auf 110,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,39 Prozent.

Die Anleihen erholten sich von jüngsten Kursverlusten. Gestützt wurden die Kurse durch den fallenden Ölpreis. Diese gaben nach, nachdem sie an den vergangenen Tagen noch deutlich gestiegen waren. Weiterhin steht der Iran-Krieg im Blick der Finanzmärkte. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist aber nicht nicht in Sicht. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf schrieb auf X, Irans Kontrolle über die Straße von Hormus ermögliche nicht nur dem Iran, sondern auch Nachbarländern eine "unabhängige Zukunft frei von der Präsenz und Einmischung der USA".

Besser als erwartet ausgefallene Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt der USA im ersten Quartal bewegten den Anleihemarkt kaum. Die US-Wirtschaft hat zu Beginn des Jahres dank höherer Staatsausgaben und massiver Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) an Fahrt gewonnen. Im ersten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 2,0 Prozent. Im Schlussquartal war die größte Volkswirtschaft der Welt mit 0,5 Prozent noch deutlich schwächer gewachsen.

"Die Konjunktur wird nur noch von den KI-Investitionen getragen", kommentierte Analyst Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg die Wachstumsdaten. Dagegen seien die Investitionen in den Wirtschaftsbau und in den Wohnungsbau seit geraumer Zeit rückläufig./jsl/he