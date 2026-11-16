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US-Anleihen: Kursgewinne - Fallende Ölpreise stützen

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News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) stieg um 0,15 Prozent auf 105,34 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 3,38 Prozent.

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Ein wenig gestützt wurden die Anleihekurse durch die gesunkenen Rohölpreise. Experten erwarten zunehmend ein Überangebot am Rohölmarkt. Eine Entspannung am Persischen Golf ist allerdings nicht in Sicht. Inflationserwartungen wurden so ein wenig gedämpft.

Die Anleihekurse profitierten auch von den abbröckelnden Aktienmärkten. Vor allem an der schon zuletzt schwachen Technologiebörse Nasdaq standen die Kurse unter Druck. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen sowie die Unsicherheit vor dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und wegen der weiteren Entwicklung beim KI-Halbleitergiganten NVIDIA. Die als sicher geltenden Anleihen waren daher gefragt./jsl/he

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