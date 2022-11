US-Anleihen: Kursgewinne - Fed-Chef Powell signalisiert kleinere Zinsschritte

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Perspektive weniger stark steigender Zinsen in den USA hat den US-Staatsanleihen am Mittwoch im späten Handel Auftrieb verliehen. Die Renditen waren im Gegenzug rückläufig. Während der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,33 Prozent auf 113,09 Punkte stieg, gab die Rendite zehnjähriger Treasuries auf 3,71 Prozent nach.

Auslöser der Kursgewinne von Staatsanleihen waren Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Dieser hat künftig kleinere Zinsschritte in Aussicht gestellt. "Der Zeitpunkt für eine Verringerung der Zinserhöhungen könnte schon auf der Dezember-Sitzung kommen", sagte Powell. Gleichzeitig stellte er jedoch weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht./bek/jha/