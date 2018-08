US-Anleihen: Kursgewinne in allen Laufzeiten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Marktbeobachter sprachen von einem vergleichsweise ruhigen Handel am US-Rentenmarkt.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 100 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,59 Prozent. Fünfjährige Papiere gewannen 6/32 Punkte auf 100 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,70 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 11/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte zu. Ihre Rendite betrug 2,82 Prozent. Anleihen mit einer Laufzeit von dreißig Jahren rückten um 24/32 Punkte auf 100 11/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,98 Prozent.

Im Verlauf der Woche wird sich der Fokus der Investoren wieder stärker auf die Geldpolitik in den USA richten. Am Mittwoch wird das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Ab Donnerstag steht das Notenbanktreffen im amerikanischen Jackson Hole auf dem Programm mit einer Rede des Fed-Präsidenten Jerome Powell am Freitag. Anleger werden diese auf Hinweise auf die weitere Entwicklung der Leitzinsen abklopfen./mis/he