US-Anleihen: Kursgewinne - Iran-Konflikt verunsichert

27.02.26 17:54 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,28 Prozent auf 113,73 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 3,97 Prozent.

An den Märkten wird eine mögliche Eskalation der Spannungen zwischen den USA und Opec-Mitglied Iran am Wochenende befürchtet. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass die amerikanische Delegation den Verhandlungsort enttäuscht über die Fortschritte der Gespräche über das iranische Atomprogramm verlassen habe. Unterdessen haben die Vereinigten Staaten einen Teil des Botschaftspersonals aus Israel abgezogen. Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, empfahl laut der "New York Times" all seinen Mitarbeitern, die Israel verlassen wollen, dies noch heute zu tun. Die als sicher geltenden US-Anleihen profitierten von der Verunsicherung.

In den USA ist der Preisauftrieb auf Erzeugerebene zu Beginn des Jahres höher als erwartet ausgefallen. Im Januar stiegen die Erzeugerpreise um 2,9 Prozent. Volkswirte waren im Schnitt nur von einem Plus von 2,6 Prozent ausgegangen. Im Dezember und im November hatte die Rate noch jeweils bei 3,0 Prozent gelegen. Die Zahlen wirken sich auch auf die Verbraucherpreise aus. Die Zahlen bewegten den Anleihemarkt angesichts der hohen Verunsicherung kaum./jsl/he