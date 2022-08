US-Anleihen: Kursgewinne nach schwachen Konjunkturdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag Gewinne verbucht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg im Handelsverlauf um 0,39 Prozent auf 119,73 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 2,79 Prozent. Die Anleger steuerten den als sicher empfundenen Hafen an, nachdem Konjunkturdaten aus China schwach ausgefallen waren und globale Wachstumssorgen geweckt hatten.

Zudem enttäuschten frische Daten aus den USA. So trübte sich die Stimmung in den Industrieunternehmen im Bundesstaat New York im August sehr stark ein. Belastet wurde der entsprechende Empire-State-Index vor allem durch deutlich gesunkene Auftragseingänge und Auslieferungen./edh/la/he