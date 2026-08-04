US-Anleihen: Kursgewinne - Sinkende Ölpreise stützen

04.08.26 18:09 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag dank erneut gesunkener Ölpreise zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,34 Prozent auf 115,21 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,63 Prozent.

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Die Anleihen profitierte vom Rückgang der Rohölpreise. Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent schürten die Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg und eine Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr. "Wir befinden uns in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Meerenge zu öffnen", sagte er dem US-Senders CNBC. Angesprochen auf eine mögliche Gebührenerhebung durch den Iran in der für den internationalen Gas- und Ölhandel zentralen Straße von Hormus machte Bessent klar, er gehe davon aus, dass eine freie Durchfahrt möglich sein werde.

Eine nachhaltige Entspannung und ein anhaltender Rückgang der Ölpreise würde die Inflationsgefahren dämpfen. Eine Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank Fed würde so unwahrscheinlicher. Zudem sind die Auftragseingänge in der Industrie im Juni schwächer als erwartet ausgefallen./jsl/he