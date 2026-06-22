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US-Anleihen: Kursgewinne - Verunsicherung an Aktienmärkten stützt

23.06.26 17:50 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,20 Prozent auf 109,44 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,48 Prozent.

Die als sicher geltenden Staatsanleihen profitierten von der Verunsicherung an den Finanzmärkten. Auslöser war eine Welle an Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten in Japan und Südkorea. Am schlimmsten erwischte es den südkoreanischen Markt, wo der Handel zeitweise ausgesetzt wurde.

Gestützt wurden die Anleihen auch durch die fallenden Ölpreise. Dies dämpft die Inflationserwartungen. Auslöser für den jüngsten Ölpreisrückgang sind Verhandlungen über ein Ende des Iran-Kriegs, nachdem sich die USA und der Iran zuvor in einem Rahmenabkommen auf eine Waffenruhe verständigen konnten. Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf hat allerdings Angaben von US-Vizepräsident JD Vance über gemeinsame Vereinbarungen bei den jüngsten Verhandlungen widersprochen./jsl/jha/