US-Anleihen: Kursgewinne - Verunsicherung durch US-Zollpolitik

23.02.26 18:05 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,33 Prozent auf 113,31 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,03 Prozent.

Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA dem Präsidenten Donald Trump am Freitag die rechtliche Grundlage für viele bisher verhängte Zölle entzogen hatte, kündigte dieser prompt neue Zölle für alle Länder an. Auf viele EU-Importe in die Vereinigten Staaten soll US-Regierungskreisen zufolge künftig ein Zoll von 15 Prozent erhoben werden, wie ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses mitteilte. Das Europäische Parlament fror unterdessen die Umsetzung des bereits ausgehandelten EU-US-Zollabkommens ein.

Neben dem Zoll-Thema sorgt auch das Thema Künstliche Intelligenz weiterhin für Verunsicherung. Es wird befürchtet, dass KI durch Kostensenkungen und die Automatisierung von Geschäftsprozessen viele Branchen gefährden kann.

Gesucht werden die Anleihen auch wegen des anhaltenden Konfliktes zwischen dem Iran und den USA. Der größte Flugzeugträger der US-Marine, der "USS Gerald R. Ford", ist in die Souda-Bucht auf Kreta eingelaufen. Die Ankunft erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Spannungen im Streit zwischen den USA und dem Iran über dessen Atom- und Raketenprogramm. Washington hatte seine militärische Präsenz in der Region zuletzt deutlich verstärkt./jsl/he